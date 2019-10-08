9 октября ожидается дождь

На большей части западного Казахстана ожидается дождь. По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождь, днем 12 градусов тепла, ночью +2. В Атырау также дождь, 16 градусов выше нуля днем и +6 ночью. В Актобе ожидается дождь, днем до 16 градусов тепла, ночью +3. 22 градуса тепла днем и 14 градусов тепла ночью ожидается в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.