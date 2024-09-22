- В Уральске осадков не ожидается, днём столбики термометров покажут +15..+17 градусов, ночью +2..+4 градусов.
- В Атырау — переменная облачность, днём +26..+28 градусов, ночью +10..+12 градусов.
- В Актобе синптики прогнозируют погоду без осадков, днём столбики термометров поднимутся до +16..+18 градусов, ночью опустятся до +6..+8 градусов.
- В Актау пройдёт дождь, днём +28..+30 градусов, ночью температура воздуха опустится до +17..+19 градусов.
Погоду без осадков прогнозируют в ЗКО 23 сентября
По данным РГП «Казгидромет», 23 сентября на большей части западного Казахстана ожидается погода без осадков.