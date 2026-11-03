Погоня в акватории Каспия: КНБ задержал катер с иностранцами и крупной партией наркотиков

В акватории Каспийского моря сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана провели спецоперацию по ликвидации международного канала поставки запрещенных веществ, сообщили в пресс-службе КНБ.
Как уточнили в ведомстве, 1 ноября Пограничная служба совместно с Департаментом КНБ по Мангистауской области пресекли попытку ввоза крупной партии наркотиков. Силовики задержали трех иностранных граждан, которые пытались уйти от погони на маломерном быстроходном катере, а также двоих казахстанцев, находившихся на прибрежной территории.
В ходе досмотра у злоумышленников было изъято:
- 22 кг опия;
- 27 кг гашиша;
- 60 кг марихуаны;
- плавсредство, использовавшееся для транспортировки.
По данному факту начато досудебное расследование. Вся остальная информация по делу не подлежит разглашению в интересах следствия согласно ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.