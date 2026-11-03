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Социум

Погоня в акватории Каспия: КНБ задержал катер с иностранцами и крупной партией наркотиков

Пограничники и КНБ задержали на Каспийском море троих иностранцев и двоих казахстанцев. У них изъяли более 100 кг наркотиков и катер.
Варвара Тыщенко
Погоня в акватории Каспия: КНБ задержал катер с иностранцами и крупной партией наркотиков
Фото: КНБ РК

В акватории Каспийского моря сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана провели спецоперацию по ликвидации международного канала поставки запрещенных веществ, сообщили в пресс-службе КНБ.

Как уточнили в ведомстве, 1 ноября Пограничная служба совместно с Департаментом КНБ по Мангистауской области пресекли попытку ввоза крупной партии наркотиков. Силовики задержали трех иностранных граждан, которые пытались уйти от погони на маломерном быстроходном катере, а также двоих казахстанцев, находившихся на прибрежной территории.

В ходе досмотра у злоумышленников было изъято:

  • 22 кг опия;
  • 27 кг гашиша;
  • 60 кг марихуаны;
  • плавсредство, использовавшееся для транспортировки.

По данному факту начато досудебное расследование. Вся остальная информация по делу не подлежит разглашению в интересах следствия согласно ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.

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