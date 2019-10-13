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Происшествия

Погорельцам из села ЗКО помогут восстановить дом

Сельчане открыли счёт и уже сейчас туда поступают деньги от неравнодушных людей, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». На встрече заместителя премьер-министра РК Бердибека САПАРБАЕВА с общественностью района Байтерек, один из жителей того самого дома, который остался без крыши в результате пожара, обратился к главе региона. - Как вы знаете, из-за пожара, который произошёл в одной из квартир нашей двухэтажки, 8 семей остались без крыши над головой. Мы выплачиваем кредит за ремонт, который сделали несколько лет назад и сейчас средств на ее ремонт у нас нет. Мы хотели бы попросить оказать н
gorod
Погорельцам из села ЗКО помогут восстановить дом
Сельчане открыли счёт и уже сейчас туда поступают деньги от неравнодушных людей, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
На встрече заместителя премьер-министра РК Бердибека САПАРБАЕВА с общественностью района Байтерек, один из жителей того самого дома, который остался без крыши в результате пожара, обратился к главе региона. - Как вы знаете, из-за пожара, который произошёл в одной из квартир нашей двухэтажки, 8 семей остались без крыши над головой. Мы выплачиваем кредит за ремонт, который сделали несколько лет назад и сейчас средств на ее ремонт у нас нет. Мы хотели бы попросить оказать нам помощь в этом вопросе, - обратился Анжан Рашев. В свою очередь, аким Района Асхат Шахаров ответил, что коллективы нескольких предприятий уже готовы оказать финансовую помощь жителям данного дома. -Счёт открыт. Необходимо время, чтобы собрать нужную сумму. Подрядчика мы определили. Из бюджета выделить средства мы не можем, потому как возгорание произошло по вине вашего соседа, - заявил Асхат Шахаров. Также аким области Гали Искалиев сказал, что областной акимат также готов оказать добровольную финансовую помощь пострадавшим от пожара на ремонт кровли. Напомним, пожар произошёл в двухэтажном многоквартирном доме в п. Дарьинск района Байтерек вечером 6 октября. Из-за пожара 8 семей остались без жилья. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.   Анна СУВОРОВА

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