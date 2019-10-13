Погорельцам из села ЗКО помогут восстановить дом

Сельчане открыли счёт и уже сейчас туда поступают деньги от неравнодушных людей, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». На встрече заместителя премьер-министра РК Бердибека САПАРБАЕВА с общественностью района Байтерек, один из жителей того самого дома, который остался без крыши в результате пожара, обратился к главе региона. - Как вы знаете, из-за пожара, который произошёл в одной из квартир нашей двухэтажки, 8 семей остались без крыши над головой. Мы выплачиваем кредит за ремонт, который сделали несколько лет назад и сейчас средств на ее ремонт у нас нет. Мы хотели бы попросить оказать н