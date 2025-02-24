Погрузку зерна в машину скорой помощи сняли на видео в Уральске

Очевидцы сняли на видео погрузку зерна в мешках в машину скорой помощи.

22 февраля в редакцию «МГ» очевидцы прислали видео, на котором мужчина грузит зерно в мешках в машину скорой помощи с госномером 053 AU. Сообщается, что видео на складе с зерном в селе Деркул.

Редакция обратилась за комментариями в управление здравоохранения ЗКО. Выяснилось, что автомобиль принадлежит Казталовской районной больнице.