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Социум

Погрузку зерна в машину скорой помощи сняли на видео в Уральске

Очевидцы сняли на видео погрузку зерна в мешках в машину скорой помощи.
Дана Рахметова
Погрузку зерна в машину скорой помощи сняли на видео в Уральске

22 февраля в редакцию «МГ» очевидцы прислали видео, на котором мужчина грузит зерно в мешках в машину скорой помощи с госномером 053 AU. Сообщается, что видео на складе с зерном в селе Деркул.  

Редакция обратилась за комментариями в управление здравоохранения ЗКО. Выяснилось, что автомобиль принадлежит Казталовской районной больнице. 

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— По данной публикации ГКП на ПХВ “Казталовская РБ” назначена служебная проверка, по результатам которого будет наказан виновный сотрудник, - сообщили в медучреждении.

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