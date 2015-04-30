Полицейские рассказали, какие улицы будут перекрывать в Уральске 30 апреля и 1 мая

1 мая - в День единства народа Казахстана - в Уральске пройдут два мероприятия. Инспектор УАП ДВД ЗКО Динара АБДУЛКАЛИКОВА рассказала, какие улицы будут перекрыты во время праздничного парада. Фото из архива "МГ"- 30 апреля на площади Абая состоится репетиция шествия трудовых коллективов, театрализованной и концертной программы, - сообщила АБДУЛКАЛИКОВА. - В связи с этим дорожное движение по проспекту Достык от улицы Пугачева до улицы Сарайшык с перпендикулярными улицами от улицы Чагано-Набережная до улицы Курмангазы будет ограничено с 17.00 до 19.00 часов. Полицейскими будет производиться отв