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Социум

Полицейские рассказали, какие улицы будут перекрывать в Уральске 30 апреля и 1 мая

1 мая - в День единства народа Казахстана - в Уральске пройдут два мероприятия. Инспектор УАП ДВД ЗКО Динара АБДУЛКАЛИКОВА рассказала, какие улицы будут перекрыты во время праздничного парада. Фото из архива "МГ"- 30 апреля на площади Абая состоится репетиция шествия трудовых коллективов, театрализованной и концертной программы, - сообщила АБДУЛКАЛИКОВА. - В связи с этим дорожное движение по проспекту Достык от улицы Пугачева до улицы Сарайшык с перпендикулярными улицами от улицы Чагано-Набережная до улицы Курмангазы будет ограничено с 17.00 до 19.00 часов. Полицейскими будет производиться отв
Marat
Полицейские рассказали, какие улицы будут перекрывать в Уральске 30 апреля и 1 мая
1 мая - в День единства народа Казахстана - в Уральске пройдут два мероприятия. Инспектор УАП ДВД ЗКО Динара АБДУЛКАЛИКОВА рассказала, какие улицы будут перекрыты во время праздничного парада.
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива "МГ"
- 30 апреля на площади Абая состоится репетиция шествия трудовых коллективов, театрализованной и концертной программы, - сообщила АБДУЛКАЛИКОВА. - В связи с этим дорожное движение по проспекту Достык от улицы Пугачева до улицы Сарайшык с перпендикулярными улицами от улицы Чагано-Набережная до улицы Курмангазы будет ограничено с 17.00 до 19.00 часов. Полицейскими будет производиться отвод транспорта по улицам Чагано-Набережная, Курмангазы и Пугачева. 1 мая состоится шествие трудовых коллективов на площади Абая. Ограничение движения с 08.00 до 14.00 по проспекту Достык от ул. Пугачева до ул. Сарайшык с перпендикулярными улицами от ул. Чагано-Набережная до ул. Курмангазы (пр. Достык - ул. Шевченко, пр. Достык - ул. Ж. Молдагалиева, пр. Достык- ул. Сарайшык, пр. Достык -ул. Досмухамедова, ул. Искалиева - ул. Сарайшык, пр. Достык- ул. Пугачева). Отвод транспорта по ул. Чагано-Набережная, ул. Курмангазы, ул. Пугачева С 14:00 до 16:00 состоится праздничный концерт в городском парке культуры и отдыха. Ограничение движения с 13.00 до 16.00 от телецентра и от угла стадиона им. П Атояна (ул. Железнодорожная, ул. Парковая-Хусаинова, ул. Чагано-Набережная - Хусаинова, ул. Садовая-Парковая). По словам Динары АБДУЛКАЛИКОВОЙ, движение общественного транспорта будет осуществляться по пр. Достык до ул. Сарайшык, по ул. Курмангазы, ул. Пугачева и ул. Чагано-Набережная.
1 мая

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