Мужчина пытался изнасиловать школьницу в одном из сел ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в полиции, 13 января подозреваемый в данном преступлении был задержан и помещен в ИВС. Им оказался ранее судимый житель Чингирлауского района. Напомним, 12 января в мессенджере WhatsApp появилась ориентировка, в которой начальник местного РОВД объявил розыск подозреваемого в попытке изнасилования несовершеннолетней.