Всего в городе насчитывается порядка 300 увеселительных заведений, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как рассказал первый заместитель руководителя департамента полиции ЗКО Серик Суйнбаев,  согласно сведениям местных исполнительных органов, только в Уральске насчитывается порядка 300 увеселительных заведений. - С учётом анализа зарегистрированных с начала этого года уголовных правонарушений, на сегодняшний день департаментом полиции 7 увеселительных заведений города отнесены к группе наиболее криминогенных заведений, - отметил Серик Суйнбаев. - На первом месте ночной клуб «Барвиха», расположенный в 6-микрорайоне, с начала года тут было совершено 1 покушение на убийство, 9 фактов хулиганств, далее кафе «Карина», расположенное по улице Курмангазы, здесь зарегистрирован 1 факт причинения тяжкого вреда здоровью, 1 хулиганство и 4 кражи чужого имущества, следующую ступень занимают ночные клубы «Сиберия», «Звук» – в каждом из которых совершено более 5 различных преступлений. Стоит отметить, что также к числу «группы риска» отнесены кафе «Достар» по улице Московской, «Али» по улице Мухита и «Махабат» по улице Фрунзе. В них с начала года совершено более 170 преступлений, основную массу которых составляют кражи и хулиганства. По городу городу Аксай наиболее криминогенными заведениями остаются ночные клубы «Эмиретти» и «Престиж», расположенные по улице С.Датова. В целом, с начала года по области в помещениях увеселительных заведений и на прилегающих к ним территориях совершено свыше 190 преступлений, в том числе 1 убийство, 5 фактов причинения тяжких телесных повреждений, одно из которых повлекло за собой смерть потерпевшего, одно изнасилование, 31 хулиганство, 5 грабежей и 135 краж чужого имущества. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.