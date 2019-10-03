Фото из архива "МГ" Как рассказал первый заместитель руководителя департамента полиции ЗКО Серик Суйнбаев, согласно сведениям местных исполнительных органов, только в Уральске насчитывается порядка 300 увеселительных заведений. - С учётом анализа зарегистрированных с начала этого года уголовных правонарушений, на сегодняшний день департаментом полиции 7 увеселительных заведений города отнесены к группе наиболее криминогенных заведений, - отметил Серик Суйнбаев. - На первом месте ночной клуб «Барвиха», расположенный в 6-микрорайоне, с начала года тут было совершено 1 покушение на убийство, 9 фактов хулиганств, далее кафе «Карина», расположенное по улице Курмангазы, здесь зарегистрирован 1 факт причинения тяжкого вреда здоровью, 1 хулиганство и 4 кражи чужого имущества, следующую ступень занимают ночные клубы «Сиберия», «Звук» – в каждом из которых совершено более 5 различных преступлений. Стоит отметить, что также к числу «группы риска» отнесены кафе «Достар» по улице Московской, «Али» по улице Мухита и «Махабат» по улице Фрунзе. В них с начала года совершено более 170 преступлений, основную массу которых составляют кражи и хулиганства. По городу городу Аксай наиболее криминогенными заведениями остаются ночные клубы «Эмиретти» и «Престиж», расположенные по улице С.Датова. В целом, с начала года по области в помещениях увеселительных заведений и на прилегающих к ним территориях совершено свыше 190 преступлений, в том числе 1 убийство, 5 фактов причинения тяжких телесных повреждений, одно из которых повлекло за собой смерть потерпевшего, одно изнасилование, 31 хулиганство, 5 грабежей и 135 краж чужого имущества. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.