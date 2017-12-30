Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в местной полицейской службе ДВД ЗКО, на усиленный вариант несения службы полицейские переведены 29 декабря. - От имени руководства ДВД ЗКО поздравляем всех с Новым годом. Пусть Новый год принесет счастье, благополучие и достижение поставленных целей. В связи с празднованием нового года, увеличено число патрульных нарядов, организован план расстановки личного состава ДВД, усилена безопасность на дорогах области. В праздничные дни мы не будем портить настроение людям задержаниями. Главная наша задача - обеспечить безопасность, поэтому в первую очередь будем проводить разъяснительную беседу. Также хотелось бы предупредить граждан, что запрещена продажа напитков в стеклянной таре, а также петард фейерверков в местах массового скопления. Все это для безопасности самих граждан. Кроме того, просим граждан не использовать петарды в местах массового скопления людей, - рассказал