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Социум

Полицейский насмерть сбил человека в Атырауской области

ДТП произошло около 5.00 13 октября на автодороге села Зинеден Исатайского района, сообщает ATPress. Иллюстративное фото из архива "МГ" Сотрудник районного отдела полиции в нерабочее время, управляя автомобилем марки «Ауди-А6» совершил наезд на человека, после чего оставил место дорожно-транспортного происшествия. В результате ДТП 25-летний пострадавший скончался на месте. Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» и ст. 347 «Оставление места дорожно-транспортного происшествия» УК РК. Решается вопрос об изб
gorod
Полицейский насмерть сбил человека в Атырауской области
ДТП произошло около 5.00 13 октября на автодороге села Зинеден Исатайского района, сообщает ATPress.
Иллюстративное фото из архива "МГ" Сотрудник районного отдела полиции в нерабочее время, управляя автомобилем марки «Ауди-А6» совершил наезд на человека, после чего оставил место дорожно-транспортного происшествия. В результате ДТП 25-летний пострадавший скончался на месте. Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» и ст. 347 «Оставление места дорожно-транспортного происшествия» УК РК. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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