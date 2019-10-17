Полицейский насмерть сбил человека в Атырауской области

ДТП произошло около 5.00 13 октября на автодороге села Зинеден Исатайского района, сообщает ATPress. Иллюстративное фото из архива "МГ" Сотрудник районного отдела полиции в нерабочее время, управляя автомобилем марки «Ауди-А6» совершил наезд на человека, после чего оставил место дорожно-транспортного происшествия. В результате ДТП 25-летний пострадавший скончался на месте. Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» и ст. 347 «Оставление места дорожно-транспортного происшествия» УК РК. Решается вопрос об изб