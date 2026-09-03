Полицейские сопроводили машину с роженицей до больницы в Уральске

Инцидент произошел в утренние часы на автодороге в районе поселка Подстепное.

По данным Polisia.kz, около 6:30 утра к инспекторам службы батальона патрульной полиции Рысбеку Агзамову и Ринату Бигалиеву, несшим службу на маршруте, обратился водитель встречного автомобиля. Мужчина сообщил, что в салоне находится его супруга в критическом состоянии - у нее начались активные схватки, она может родить в дороге.

Учитывая дорожную обстановку и критичность ситуации, сотрудники полиции приняли решение незамедлительно организовать сопровождение транспортного средства. Включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, инспекторы сформировали так называемый "зеленый коридор", обеспечив беспрепятственный проезд автомобиля до больницы в условиях утреннего трафика.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников полиции, семейная пара прибыла в медицинское учреждение своевременно. Спустя короткое время после госпитализации у женщины благополучно родился ребенок.

Позднее молодой отец направил официальное обращение в адрес ведомства, отметив высокий профессионализм и человеческие качества патрульных.

- В тот момент каждая минута имела огромное значение. Сотрудники полиции сразу поняли ситуацию и пришли нам на помощь. Благодаря их оперативности мы успели вовремя добраться до больницы. Хотим выразить им огромную благодарность за профессионализм, неравнодушие и человеческое отношение, - говорится в тексте благодарственного письма.

Данный случай подчеркивает важность оперативного реагирования сотрудников органов внутренних дел в штатных и нештатных ситуациях, напрямую влияющих на безопасность и жизнь граждан.