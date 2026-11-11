Полицейский получил ножевое ранение в Уральске

Ранее в СМИ umarovnews.kz появилась информация о том, что заместитель начальника Абайского отдела полиции задержан. Его якобы подозревают в том, что он ножом ранил своего подчиненного.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО заявили, что полицейский получил ранение по собственной неосторожности. Однако добавили, что возбуждено уголовное дело.

- 8 ноября бывший сотрудник полиции был доставлен в медицинское учреждение с проникающим ранением. По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Со слов пострадавшего, ранение получено им в результате собственной неосторожности, - сообщили в ДП региона.

Кроме этого, по данным ведомства, стражи порядка проверяют все версии произошедшего, в том числе возможную причастность другого экс-полицейского. К расследованию подключили подразделение собственной безопасности, которое проводит служебное расследование. Оказалось, что оба фигуранта ранее были уволены из органов внутренних дел.

Стражи порядка опровергли информацию о том, что инцидент произошел во время совместного распития алкоголя, и пригрозили уголовной ответственностью за распространение ложной информации.

Напомним, это не первый случай чрезвычайных происшествий с участием сотрудников полиции в регионе. В сентябре 2018 года в поселке Чапаево Акжайыкского района произошла трагедия во дворе РОВД: 24-летний сотрудник УССО из табельного оружия застрелил своего 29-летнего командира взвода. Позже нападавший был осужден.

В начале 2023 года резонанс вызвало дело заместителя начальника Управления полиции Уральска Эдика Булатова, который был задержан управлением собственной безопасности и осужден за коррупционное преступление.

Также ранее дисциплинарным взысканиям и служебным проверкам подвергались 16 сотрудников Управления полиции Уральска после инцидента с халатностью и ненадлежащим реагированием при вызове на место преступления.