Скриншот с видео. Место, где началось избиение Актилека ДжумагалиеваИнцидент произошел 13 июня около 23.00. По словам потерпевшего Актилека Джумагалиева, он вместе с друзьями находился у себя дома. После полуночи на улицу вышел его друг Айбек, который позже вернулся и позвал с собой на улицу Актилека. – У подъезда есть неосвещенный участок, там стоял знакомый Айбека Артур, которого я видел до этого всего один раз. Я протянул руку, чтобы поздороваться с ним, но тот неожиданно ударил меня в челюсть. Одновременно кто-то сзади нанес удар ногой, и тут на меня налетела толпа парней, их было человек 10, не меньше. Все они били, пинали. Кто и за что наносил мне удары, я не знаю. После первых нескольких ударов отключился на 1-2 минуты, а когда пришел в себя, они продолжали меня избивать. Кто-то прыгал на голове, кто-то пинал по животу, кто-то прыгал на ноге, - вспоминает тот вечер Актилек. После продолжительных избиений молодому человеку все же удалось вырваться и убежать. Без обуви, весь в крови Актилек добежал до многоэтажного дома и начал звонить в домофон. Открыли ему не сразу, и только после нескольких попыток ему удалось войти в подъезд, подняться до пятого этажа и попросить помощи у людей. – Жители сразу же вызвали полицейских, кто-то дал мне обувь, кто-то вынес воды. Сотрудники прибыли почти сразу же, и мы вместе пошли к дому, где меня избили, нашли мой телефон. Никого из парней там не было. Далее мы поехали в травмпункт городской многопрофильной больницы, откуда полицейский вынес выписку о том, что у меня нет ни травм, ни жалоб. Затем меня отвезли в наркологию, и у меня выявили опьянение легкой степени. Полицейский, который был рядом, сказал врачу, чтобы он указал опьянение средней степени. Но медработник не стал этого делать и сказал, что сейчас напишет, что я абсолютно трезв. Я не скрываю, мы пили пиво, но совсем немного, - рассказывает Актилек.Около 4.00 Актилека Джумагалиева повезли в управление полиции г.Уральск по улице Айталиева, где, по словам мужчины, начались настоящее издевательство и психологическое давление. У него сразу же забрали сотовый телефон, завели в кабинет и начали требовать, чтобы он написал отказное заявление (заявление на своих обидчиков он подал как только на место происшествия прибыли полицейские). – Следователь Калмияров и некие оперуполномоченные вплоть до 9.00 допрашивали меня, забрали мобильный телефон и не давали позвонить родным. Они не пускали меня даже в туалет, мне было плохо, голова сильно болела, тошнило. Потом все же разрешили сходить в туалет, но при этом отправили одного сотрудника со мной, который не отходил от меня ни на шаг. Он сказал, чтобы я смыл кровь, хотя этого категорически нельзя было делать. Я начал смывать с себя следы побоев, с лица, с ног. Позже сотрудники по очереди заходили в кабинет, называли меня терпилой, унижали словами "еркек емессің ба", материли. Такие издевательства я терпел до 9.00. Там были камеры видеонаблюдения, я сказал полицейским: "Вы сейчас меня материте, а ведь здесь камеры, все слышно", на что они отвечали: "Да нам все равно. Все равно ничего не будет", - возмущается молодой человек.К утру в отдел пришли Айбек и Артур с братом. По словам Актилека, они вели себя нагло, никого не боялись и даже начали угрожать парню. – Брат Артура пытался со мной договориться, но я сказал ему не подходить ко мне. Сам Артур начал говорить мне, что земля круглая, что мы когда-нибудь встретимся. Меня отпустили только в 13.00 после того, как я все-таки написал отказное заявление. После обеда родители приехали домой из гостей и сразу же отвезли меня в областную многопрофильную больницу, где по итогам осмотра специалиста у меня были выявлены травмы, сотрясение головного мозга, открытая рана плеча, коленного сустава, ушиб бедра. Вечером того же дня я снова написал заявление в УП г.Уральск, - говорит Актилек. Выяснилось, что его первое заявление не было зарегистрировано в ЕРДР, а зарегистрировали его только в 17.00 следующего дня. По словам мамы Актилека Жании Джумагалиевой, после полученных травм ее сын дважды пролежал в больнице с температурой 42 градуса, перенес операцию и наркоз. У него ухудшилась память, начала гнить челюсть. Родители были на приеме у замначальника ДП ЗКО Асхата Темиржанова, который при первой встрече заявил, что видел видеозапись с места происшествия, на которой виден факт избиения Джумагалиева. Однако в последнем телефонном разговоре с матерью Джумагалиева Темиржанов неожиданно заявил, что видеозапись исчезла, и чтобы Джумагалиевы сами принесли имеющуюся у них видеозапись. – Мы сами попросили видеозапись с торгового дома. Теперь нам не на кого надеяться, боимся, что преступники смогут избежать наказания. Сейчас они все ходят на свободе, никто не арестован. 10-15 человек толпой избивают человека, в полиции издеваются, оказывают психологическое давление, не принимают заявление, не приобщают доказательства. Как при таком расследовании мы можем верить в честное расследование? Мы уже никому не верим. Я требую, чтобы полиция наказала всех, кто причастен к этому беспределу, в том числе сотрудников полиции Сейталиева, Жанпеисова, Темиржанова. Сейчас дело никак не продвигается, - заявила Жания Джумагалиева. Семья Джумагалиевых согласилась предоставить редакции "МГ" отрывок имеющейся у них видеозаписи. Запись у них в единственном экземпляре, и лишний раз показывать ее посторонним людям семья опасается.Изначально Актилек Джумагалиев самостоятельно обратился с жалобой на действия сотрудников полиции. Тогда в управлении полиции города Уральск ему ответили, что по результатам служебного расследования никаких фактов правонарушений со стороны полицейских не выявлено. 23 июля редакция "МГ" направила официальный запрос в департамент полиции ЗКО. Из ответа ведомства следует, что 14 июня поступило заявление от Актилека Джумагалиева, и в этот же день было начато досудебное расследование по части 1 статьи 293 УК РК "Хулиганство". Однако позже дело было переквалифицировано на часть 2 статьи 293 УК РК "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". В УСБ сообщили, что они начали проводить проверку и о ее результатах будет сообщено дополнительно. Ответ действительно позже предоставили. – В настоящее время установлены все участники происшествия, проводятся следственные действия. Потерпевший Джумагалиев находился в здании управления полиции города Уральск 14 июня с 4.40 до 11.30. Когда Актилек Джумагалиев был в здании УП города Уральск, он находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. Указанные в выписке травмы он получил в результате хулиганских действий в отношении него группой лиц, которые произошли 14 июня во дворе дома №1 в микрорайоне Кадыра Мырза-Али. В здании управления полиции Джумагалиев и подозреваемый сдавали мобильные телефоны, - сообщили полицейские в ответе на запрос. Также выяснилось, что по результатам служебного расследования, за нарушение требований норм три сотрудника УП г.Уральск были освобождены от занимаемых должностей, два сотрудника представлены к освобождению от занимаемых должностей по выходу на работу. – Вместе с тем четыре сотрудника были предупреждены о неполном служебном соответствии, а также семь полицейских были привлечены к иным мерам дисциплинарной ответственности, в том числе ограничениями ранее наложенных взысканий. В настоящее время уголовное дело передано для дальнейшего расследования в следственное управление департамента полиции ЗКО. Иные сведения разглашению не подлежат, - сообщил первый заместитель начальника ДП ЗКО Жанболат Жаншин. На вопросы редакции, есть ли камеры видеонаблюдения в кабинетах следователей и оставался ли Джумагалиев наедине с подозреваемыми, не опасался ли следователь, что подозреваемый мог довести свой умысел до конца в кабинете УП, почему сотрудники не хотели принимать заявление от потерпевшего, в полиции отвечать не стали. Кроме этого, не стали и раскрывать информацию о подозреваемых, ни их количество, ни возраст.