Инцидент произошел 7 сентября. Самолет, следующий авиарейсом Атырау-Алматы, вылетел из аэропорта, однако спустя несколько часов вынужден был приземлиться. Воздушное судно принадлежит авиакомпании FlyArystan, в пресс-службе которой сообщили, что после вылета сработала сигнализация отказа вентиляционной системы бортового прибора. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт Атырау. – Это техника, и периодически у нее срабатывают датчики. В этот раз сработала сигнализация отказа вентиляционной системы. Экипаж принял решение о возврате самолета в аэропорт вылета. Посадка задержалась, потому что происходило сжигание топлива, это делается для достижения посадочной массы. Это стандартная процедура, согласно регламенту. После того как самолет сел, осмотр занял буквально полчаса. Ничего серьезного не произошло, но ради безопасности пилоты приняли решение, что лучше удостовериться, - отметили в пресс-службе авиакомпании.