Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 8 сентября, в РСК прошел брифинг с участием акима Бокейординского района Нурлана Рахимжанова. По его словам за восемь месяцев этого года в рамках индивидуального жилищного строительства было построено 30 домов общей площадью 2 480 кв. м, что на 25% больше, чем за тот же период в прошлом году. - Улучшение жилищных условий является одним из основных вопросов, волнующих население. На сегодня в очереди на жилье стоят 225 человек, из них 17 - многодетные семьи. В настоящее время в селах Бисен и Хан Ордасы близится к завершению строительство 4-х двухквартирных жилых домов, - рассказал аким района. Также Нурлан Рахимжанов добавил, что полностью подготовлена проектно-сметная документация на строительство 26 двухквартирных жилых домов с необходимой инфраструктурой в райцентре, на сегодня завершены работы по электрификации данного проекта. Также проектно-сметная документация еще 22 двухквартирных домов и 12-квартирного двухэтажного жилого дома направлена на экспертизу. Аким района рассказал и об обеспеченности питьевой водой жителей района. - На сегодня 16 сел района обеспечены чистой водой. За последние 3 года 10 сел были оснащены чистой водой, а в этом году в селах Шонай и Муратсай проводятся работы по водоснабжению. По завершению этих работ показатель оснащения населения водой составит 88%, - подытожил Нурлан Рахимжанов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.