Женщина на автомашине Daewoo Matiz ехала по проспекту Назарбаева и на пешеходном переходе в районе остановки Типография сбила 31-летнего мужчину. Свидетелем ДТП стала сестра мужчины, которая ждала брата на противоположной стороне дороги. Водитель отказалась от комментариев, сославшись на то, что находится в шоковом состоянии. На место ДТП приехала карета скорой помощи, которая забрала мужчину. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО пообещали прокомментировать состояние пешехода позже. Другие подробности выясняются.