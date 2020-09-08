Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 43-летний житель города во дворе своего дома выращивал коноплю. – При проверке двора его жилого дома по улице Муханжанова в деревянном душе обнаружили четыре вырванных куста растения темно-зеленого цвета со специфическим запахом. Ещё три куста подобного растения росли в огороде. По заключению экспертизы выявленные растения оказались кустами конопли, - сообщили в полиции. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 300 УК РК "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.