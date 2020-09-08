Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции по РК, за прошедшие сутки по республике было зарегистрировано 64 заболевших COVID-19. - Из них 8 новых случаев было зарегистрировано только по ЗКО, - отметили в МВК РК. Стоит отметить, что также за прошедшие сутки по Казахстану было зарегистрировано 16 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, один случай - с летальным исходом. С 1 августа по 8 сентября пневмонией с признаками COVID-19 заболели 27 тысяч человек, из них 315 пациентов скончались. Всего по Казахстану подтверждено 106 425 случаев заболевания COVID-19, по ЗКО – 6793.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.