7 сентября в Дворце школьников состоялось торжественное открытие координационного центра волонтеров «Ашық жүрек» по Западно-Казахстанской области с участием акима города Уральска Абата Шыныбекова. Он отметил, что этот год - "Год волонтеров", поздравил всех присутствующих с таким событием и пожелал успехов. - В период пандемии наши волонтеры оказали большую поддержку обществу, работая круглосуточно, помогая нуждающимся и врачам. Мы всегда готовы поддерживать их. Лига волонтеров Казахстана активно развивается в 17 городах страны. В современном обществе стоит задача объединить цели и стремления граждан, стремящихся сделать добро. С гордостью могу отметить, что Уральск - город новых инициатив. Активность нашей молодежи очень высока, - заявил градоначальник. Директор общественного фонда «Лига волонтеров» по ЗКО Алтынбек Бисенов отметил, что миссией фонда является оказание помощи волонтерам. - Помощь будет оказана по нескольким направлениям, такие как Білім, Саулық, Үміт, Қамқор, Асыл мұра, Сабақтастық, Таза Әлем, - пояснил Алтынбек Бисенов. К слову, общественный фонд «Лига волонтеров» был создан в Алматы в 2014 году. Стоит отметить, волонтеры фонда принимали участие во многих мероприятиях, такие как "Универсиада", Экспо-2017.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.