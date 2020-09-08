Он ознакомился с ходом благоустройства дворов и посетил полигон ТБО, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Ход строительных работ проверил аким Бурлинского района 7 сентября аким Бурлинского района Миржан Сатканов провел мониторинг ряда социальных объектов, где в настоящее время ведутся работы. Так, Миржан Сатканов ознакомился с ходом работ по благоустройству двора домов №№56, 58, 60 по ул. Аль-Фараби. Здесь будут заасфальтированы дороги, установлены две детские и одна спортивная площадки, новые контейнерные площадки. Между школой №5 и домами №№1, 3 и 5 будет проложен сквозной тротуар. Работы планируется завершить к ноябрю. На улице Буденного ведутся дорожные работы. Асфальт будет уложен в два слоя. В проект заложены арыки и тротуар. Работы проводит ТОО "АИРгрупп". Также данная компания реализуется проект по благоустройству 10 мкрн. С учетом ситуации в период дождей и паводков здесь прокладывается арычная система. Будут отремонтированы и заасфальтированы дороги. Установлены опоры освещения. Кроме того, в этом году проводится благоустройство полигона твердо-бытовых отходов г. Аксай. Устанавливается ограждение, система видеокамер (8 шт), сортировочная лента и дезбарьер. Во время осмотра главой района Миржаном Саткановым были сделаны замечания в адрес ГКП "Горкомхоз", на балансе которого находится полигон ТБО, а также отдела ЖКХ ПТ и АД , который выступает заказчиком проекта по благоустройству. Также аким района встретился с представителем подрядной организации, которая занимается реконструкцией водопровода по улице Железнодорожная. В результате это должно улучшить ситуацию с давление воды в 4 и 5 мкрн города Аксай. Работы уже начались. Ход строительных работ проверил аким Бурлинского района Ход строительных работ проверил аким Бурлинского района Ход строительных работ проверил аким Бурлинского района Ход строительных работ проверил аким Бурлинского района Ход строительных работ проверил аким Бурлинского района Ход строительных работ проверил аким Бурлинского района Ход строительных работ проверил аким Бурлинского района Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА