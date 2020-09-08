7 сентября аким Бурлинского района Миржан Сатканов провел мониторинг ряда социальных объектов, где в настоящее время ведутся работы. Так, Миржан Сатканов ознакомился с ходом работ по благоустройству двора домов №№56, 58, 60 по ул. Аль-Фараби. Здесь будут заасфальтированы дороги, установлены две детские и одна спортивная площадки, новые контейнерные площадки. Между школой №5 и домами №№1, 3 и 5 будет проложен сквозной тротуар. Работы планируется завершить к ноябрю. На улице Буденного ведутся дорожные работы. Асфальт будет уложен в два слоя. В проект заложены арыки и тротуар. Работы проводит ТОО "АИРгрупп". Также данная компания реализуется проект по благоустройству 10 мкрн. С учетом ситуации в период дождей и паводков здесь прокладывается арычная система. Будут отремонтированы и заасфальтированы дороги. Установлены опоры освещения. Кроме того, в этом году проводится благоустройство полигона твердо-бытовых отходов г. Аксай. Устанавливается ограждение, система видеокамер (8 шт), сортировочная лента и дезбарьер. Во время осмотра главой района Миржаном Саткановым были сделаны замечания в адрес ГКП "Горкомхоз", на балансе которого находится полигон ТБО, а также отдела ЖКХ ПТ и АД , который выступает заказчиком проекта по благоустройству. Также аким района встретился с представителем подрядной организации, которая занимается реконструкцией водопровода по улице Железнодорожная. В результате это должно улучшить ситуацию с давление воды в 4 и 5 мкрн города Аксай. Работы уже начались.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.