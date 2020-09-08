Казахстанцы составили петицию с требованием возврата традиционного обучения в школах, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
На платформе citizengo.org
казахстанские родители создали петицию и требуют вернуть обучение в школы.
- Мы, родители казахстанских детей, настаиваем на том, чтобы право наших детей на среднее образование, закрепленное 30 статьей Конституции РК, было обеспечено в полном объеме — по всем без исключения дисциплинам при непосредственном, личном участии профессиональных педагогов.
Школьное образование должно быть очным, живым и натуральным, оно не должно быть заменено цифровым суррогатом. Цифровые технологии могут быть использованы лишь как дополнительные методики, в строго ограниченном утвержденными регламентами объеме и только на добровольной основе. Право на образование закреплено в статье 26 Всеобщей декларации прав человека, в статьях 13 и 14 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, статьях 28 и 29 Конвенции о правах ребенка, статье 15 Закона «О правах ребенка в Республике Казахстан». Среднее образование не должно профанироваться, оно не должно быть номинальным и автоматизированным, - говорится в петиции.
По мнению родителей, цифровые технологии окончательно разрушают традиционную школу. Уровень знаний тех детей, кому родители не нанимают репетиторов, работающих с учащимися лично, стремительно падает. Дети лишены коммуникации, их вынуждают взаимодействовать не с живыми людьми, а с бездушной машиной.
- Мы видим, что личное человеческое обучение становится привилегией только хорошо обеспеченных семей, а тем, кто не в состоянии платить, предлагают довольствоваться пустышкой. Мы пришли к выводу, что такое положение породит малообразованное поколение, не способное строить процветающее государство, что недопустимо для нашей страны. Режим чрезвычайного положения заставил наших детей, учителей и родителей участвовать в жестком эксперименте по дистанционному взаимодействию учащихся с неким набором образовательных ресурсов по самообразованию, - считают казахстанцы. - Два месяца первого локдауна и начало нового учебного года 2020-2021 показывают, что несмотря на то, что некоторые чиновники пытаются преподнести дистанционное обучение как новаторские технологии, развивающие творческие способности школьников и приучающие их к самодисциплине, в действительности же не имеют под собой реальной основы.
Родители считают, что дистанционное обучение продемонстрировало ряд дефектов, угрожающих умственному и личностному развитию детей, их здоровью и психическому благополучию. Дистанционные уроки не обеспечивают раскрытия всей полноты учебного материала и его усвоения. Видеоконференции сложны для восприятия информации: детям трудно сохранять концентрацию более пяти–семи минут подряд. Фрагменты, которые учащимся удается уловить из объяснений учителей, не складываются в целостную картину. По факту, предоставленные сами себе дети теряют мотивацию и интерес к учебе, они растеряны и угнетены. Уровень эффективности дистанционных занятий стремится к нулю. Дети, по долгу учебы по шесть часов прикованные к экранам, жалуются на боль в глазах, шее и спине, общее недомогание и быструю утомляемость.
- Для учащихся начальной и средней школы при дистанционном формате необходимо непосредственное участие в процессе обучения одного из взрослых, который в состоянии объяснить и «перевести» требования учителя и полученные задания. Таким образом, МОН ставит граждан в ситуацию, когда один из родителей должен бросить работу и заниматься с ребенком. И это в период тотального спада деловой активности, массовых увольнений и стремительного повышения уровня безработицы! Кроме того, далеко не в каждой семье есть взрослый с педагогическим образованием, умеющий и способный заменить учителя – быть терпимым, терпеливым и правильно давать объяснения по учебному материалу. Очевидно, что школы не готовы к переходу в онлайн, программы дистанционного обучения не отстроены и не протестированы. В большинстве случаев процесс обучения — это кинутые в родительские чаты или электронные дневники номера параграфов и заданий, которые надо освоить самостоятельно ученику или родителю с последующим объяснением ребенку. Прежде чем объявлять всеобщий переход на дистанционное обучение необходимо проанализировать потребности и возможности отдельно взятых школ, классов, семей. И индивидуально подойти к смене формата обучения, - говорится в тексте петиции.
По мнению казахстанцев, "министерство образование поставило в безвыходную ситуацию детей и родителей – родители, даже преданно любя ребенка, не имеют компетенций учителя, а дети, не могут отделить родителя от его роли «учителя» во время урока. В итоге, по окончанию учебного дня, имеется раздраженный родитель, который не смог донести материал до ребенка, и издерганный ребенок, не понимающий, что от него требуют. В состоянии стресса и нервного истощения находятся уже не только вовлеченные в процесс обучения ребенок и родитель, но и все остальные члены семьи! И это, не принимая во внимание тот факт, что у многих в семье несколько учеников, где стрессовые ситуации возрастают в геометрической прогрессии".
- Даже если будет разработана суперплатформа, позволяющая без ошибок и сбоев подключаться всем школьникам одновременно и абсолютно безопасная, это не решит основную проблему – учебный материал, созданный для традиционного обучения, невозможно донести до ученика в онлайн формате, так как учитель должен видеть реакцию ученика, чувствовать и понимать уровень усвоения материала. Немаловажным фактом является, то что ученики учатся быть ответственными членами общества, ориентироваться в обществе, налаживать социальные контакты с ровесниками и взрослыми. Дистанционный формат лишает детей не только образования, но и социализации. Множество различных исследований указывают на опасность длительного использования детьми смартфонов, компьютеров и прочих цифровых устройств, - пишут родители. - От сервиса Zoom отказались SpaceX и НАСА со ссылкой на отсутствие конфиденциальности этой платформы, что подтверждается уже имеющимися случаями в Казахстане, когда в процессе урока подключаются сторонние люди со злыми умыслами, демонстрирующие аморальное поведение и отправляющие небезопасные ссылки детям.Недопустимо насаждать непроверенные и очевидно опасные технологии в школах.
Профессор Рассел Винер, президент Королевского колледжа педиатрии и здоровья детей и член правительственной консультативной группы Sage, сообщил итоги нового исследования, проведённого в школах Великобритании. По его словам, оно подтверждает, что "существует очень мало доказательств того, что вирус передается в школах". Как отмечено в публикации The Times, это одно из крупнейших подобных исследований в мире, оно охватило 100 британских школ, были протестированы около 20 тысяч учеников и учителей.
Профессор Винер считает, что полное открытие школ "необходимо". Он предупреждает, что дети потеряли дружбу, пропустили месяцы уроков и "будут страдать от долгосрочных социальных, умственных и академических проблем, если школы останутся закрытыми". В частности, для подростков оторванность от сверстников плохо сказывается на их развитии, считает профессор.
- В настоящий момент эпидемиологическая ситуация в стране нормализована, разрешена работа многих организаций с массовым посещением: торгово-развлекательные центры, торговые дома, фитнес-центры, сауны, религиозные объекты. Работают в штатном режиме частные школы, где также были проведены и общешкольные линейки 1 сентября. Что может обеспечить частная школа, что не по силам МОН в государственных школах?? Создается впечатление, что чиновники на местах намеренно скрывают тотальный провал эксперимента над детьми и школьном образовании, рапортуя об успехах, а высшие эшелоны власти игнорируют обращения родителей и учителей. Мы, родители казахстанских детей, категорически против электронной формы обучения. Мы считаем систему электронного образования в нынешнем его формате опасной для наших детей — для их здоровья, психики, интеллекта, социальной адаптации и мировосприятия. Идет процесс разрушения и вырождения нации! - считают родители.
Родители требуют:
1. Обеспечить казахстанским детям возможность получать бесплатное традиционное образование с посещением школы, где будут организованы занятия с личным физическим присутствием в классных комнатах педагогов-людей, которые будут непосредственно обучать детей.
2. Исключить любые эксперименты над образовательным процессом наших детей без согласования с родителями и законными опекунами.
3. Срочно организовывать независимую научную экспертизу для оценки безопасности современных цифровых технологий в образовании, обеспечить публичный доступ к методам проведения экспертизы и ее результатам.
4. Обеспечить добровольность перехода учеников, учебных классов и образовательных организаций из традиционного формата обучения в электронный.
5. Разработать расширенные СанПиНы для дистанционного цифрового обучения, которые нормативно сведут к минимуму возможные риски.
6. Обеспечить общественный контроль над технологиями электронного обучения школьников.
7. Разработать стратегию охраны здоровья обучающихся в цифровом формате.
8. Организовать «круглые столы», публичные слушания, обсуждения по инициативам Министерства образования и науки РК по узакониванию дистанционного обучения. Обеспечить широкое привлечение родительской общественности и экспертного сообщества к обсуждению.
