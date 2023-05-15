Эдик Булатов более года находился в следственном изоляторе, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Сегодня, 15 мая, в Уральском городском суде судья Роза Сариева зачитала приговор полицейскому.
— Суд признал виновным Эдика Булатова по части 2 статьи 366 УК РК и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также пожизненно запретить занимать государственные должности и лишить звания полковника полиции, — зачитала судья.
Сариева дополнила, что срок отбывания наказания исчисляется со дня вступления приговора в законную силу.
— Зачесть в срок наказания время содержания под стражей с 3 февраля 2022 года, из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания, — отметила судья.
Между тем дочь подсудимого и его защитница Наргиза Булатова отметила, что они подадут апелляционную жалобу и «не оставят это так». Семья намерена бороться до конца и готовы дойти до Верховного суда, а также обратиться к президенту. Они считают, что Эдика Булатова посадили на голых показаниях «Короля Трамадола» Карпова — без каких-либо доказательств.
Напомним, Эдик Булатов обвинялся в получении взятки (статья 366, часть вторая УК РК)
. Заместителя начальника управления полиции города задержали
четвёртого февраля прошлого года. За время следствия, которое длилось десять месяцев, задержанный побывал
в больнице. 30 ноября 2022 года дело передали в суд
. Его рассматривали
под председательством судьи Розы Сариевой.
На одном из заседаний допросили «короля трамадола» — Николая Карпова
, который заявил, что Булатов ему предложил своё покровительство за семь миллионов тенге. А ещё для беспрепятственного бизнеса, заверял Карпов, он ежемесячно отдавал за одну точку по 250 тысяч тенге сотрудникам управления по борьбе с наркобизнесом. Экс-начальника по наркопреступности ЗКО Алишер Сары отметил в суде, что Булатову не было смысла брать взятку
.
На следующем заседании подсудимый заявил, что вину совершенно не признаёт
. Также в суде прослушали разговор «Короля трамадола» и полицейского чиновника. Между тем видео задержания
полицейского чиновника в Уральске в суде не использовали в качестве доказательства.
На прениях прокурор Анастасия Семилиди попросила признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы
в колонии средней безопасности, лишить звания, но конфискацию имущества не назначать.
На последнем слове, обвиняемый
заявил, что в следствии нарушили все нормы уголовно-процессуального кодекса РК.
