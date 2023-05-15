Турлан Амангельды не согласился с решением присяжных, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Убийцам уральского ресторатора вынесли приговор Подсудимый Турлан Амангельды 13 апреля в специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор в отношении 32-летнего Руслана Кожантаева и 22-летнего Турлана Амангельды. Присяжные заседатели признали их виновными в убийстве Еркина Мухангалиева и судья вынес приговор — 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии максимальной безопасности. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей Умбетовой и обязал Кожантаева и Амангельды выплатить ей по 15 миллионов тенге каждый. Как выяснилось, с таким приговором присяжных заседателей не согласились Турлан Амангельды и его адвокат. Они решили обжаловать приговор. Теперь дело об убийстве Еркина Мухангалиева, потрясшее всю страну, вновь будет рассматриваться. Но уже в апелляционном суде. Первое слушание назначено на 31 мая. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.