— Первая операция: открытая репозиция перелома костей таза, остеосинтез пластиной и винтами. После стабилизации состояния было решено проводить вторую операцию — «открытая репозиция переломов костей таза». Она предполагает обнаружение концов костных тканей в области перелома, после чего кости фиксируются в нужном положении при помощи металлоконструкции, – сказал Тауекелов.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Юношу экстренно госпитализировали в Центральную городскую клиническую больницу в крайне тяжёлом состоянии. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множество переломов, что вызвало травматический шок первой-второй степени. По словам заведующего отделением ортопедии Каната Тауекелова, через два дня после стабилизации состояния врачи провели ему две операции.Все операции оплатил фонд социального медицинского страхования. К счастью, юноше удалось встать на ноги. Он прошёл курс реабилитации и восстановления.