По данным «Казгидромета» 16 мая на западе и юго-западе ЗКО ожидается гроза. Гроза ожидается в ЗКО По республике ожидается понижение температурного фона.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +18..+20 градусов, ночью похолодает до +8..+10 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +23..+25 градусов, ночью +12..+14 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +18..+20 градусов. Ночью похолодает до +7..+9 градусов. Ветер до 15 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +18..+20 градусов, ночью опустятся до +12..+14 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +28..+30 градусов, ночью похолодает до +14..+16 градусов. Ветер до 5 метров в секунду
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.