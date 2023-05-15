17 мая с 8 до 20 часов воды не будет в микрорайонах Атырау 1, 2, 3.

18 мая с 9 до 17 часов — в микрорайоне Таугуль -1 №44-52, а также в микрорайоне Таугуль-2 №1-4, 7-9, 12-14, 21-30, 36-40, 95-97.

Иллюстративное фото из архива «МГ» В пресс-службе «Алматы Су» предупредили, что несколько жилых массивов в двух районах на день отключат от холодного водоснабжения:Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.