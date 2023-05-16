Во время природного пожара на него упал горящий ствол дерева. Сотрудник ДЧС Алматы погиб при тушении пожара в горах Арслан Курманбеков Погибшего в Алматы пожарного посмертно наградили. Соответствующий указ подписал президент, сообщает Акорда.
— За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом «Айбын» ІІІ степени Курманбекова Арслана Жолдасбекулы – старшего пожарного-спасателя пожарной части №7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматы (посмертно), — говорится в документе.
Арслан родился в Талгаре. Трудовой путь начал со стажёра пожарного-спасателя в части №9, позже работал старшим пожарным-спасателем в первой части. В седьмую часть перевёлся в 2019 году. В ночь на восьмое мая он трагически погиб при тушении пожара на склоне горы в Иле-Алатауском природном парке. На Арслана упал горящий ствол дерева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.