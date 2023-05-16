С новой функцией пользователи смогут защитить личные переписки.Разработчики мессенджера сообщили о новой функции в WhatsApp — «закрытие чата».
— После того как вы закроете чат, он будет перемещён с главного экрана в отдельную папку. Чтобы открыть её, потребуется ввести пароль устройства или сканировать биометрические данные, например отпечаток пальца. Кроме того, содержимое сообщений из закрытых чатов будет автоматически скрыто и в уведомлениях, — рассказали о принципе нововведения.Разработчики отмечают, что функция полезна в ситуациях, когда пользователь по какой-то причине передаёт свой телефон другому человеку. Чтобы закрыть чат, нужно нажать на имя собеседника в личной переписке или название группы и выбрать соответствующий вариант. Чтобы сделать закрытые чаты видимыми на экране чатов, надо медленно провести по нему пальцем, ввести пароль телефона или отсканировать биометрические данные.