Астана — Павлодар,

Шымкент — Кызылорда,

Шымкент — Ташкент,

Шымкент — Тараз,

Тараз — Кайнар,

Конаев — Талдыкорган.

В «КазАвтоЖол» сообщили о запуске SMS-уведомления на платных дорогах. Теперь при первом заезде на платный участок трассы автовладельцу будет приходить SMS. Сообщение также будет содержать ссылку о способах оплаты. Нововведение действует только на семи платных трассах:Сейчас в стране функционирует 11 платных участков дорог.