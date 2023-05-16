В SMS также будет ссылка для оплаты. Какие мероприятия пройдут 7 Мая в Алматы В «КазАвтоЖол» сообщили о запуске SMS-уведомления на платных дорогах. Теперь при первом заезде на платный участок трассы автовладельцу будет приходить SMS. Сообщение также будет содержать ссылку о способах оплаты. Нововведение действует только на семи платных трассах:
  • Астана — Павлодар,
  • Шымкент — Кызылорда,
  • Шымкент — Ташкент,
  • Шымкент — Тараз,
  • Тараз — Кайнар,
  • Конаев — Талдыкорган.
