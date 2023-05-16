Общественники предложили разбить сквер в районе Московского рынка в Уральске
Решить проблемы города сообща предложил новый руководитель управления общественного развития ЗКО Нурдильда Ораз на встрече с председателями и представителя этнокультурных объединений АНК ЗКО, РОО «Ассамблея жастары», «Волонтёры АНК» и сотрудниками «Қоғамдық келісім».
Встреча прошла на территории татарского музея Габдуллы Тукая в приятной обстановке. Гостей встретили национальными татарскими блюдами, а ансамбль «Ялкын» исполнил приветственные песни на казахском и татарском языках. Председатель татарского центра Флюра Миликеева провела гостя по залам музея, а экскурсовод Галима Ваганова, рассказала о жизни национального поэта Тукая.
Руководитель коммунального государственного учреждения «Қоғамдық келiсiм» Медхат Камбетов представил каждого из присутствующих руководителей ЭКО, которые обсудили с гостем наболевшие вопросы, обратили внимание на общественные проблемы, озвучили свои предложения.
Так, председатель союза «Яицких-уральских казаков» Вячеслав Солодилов обеспокоен хаотичной застройкой и перестройкой исторической части города Татарской слободы и Куреней. По его словам, в генплане все старые здания правой части Куреней планируют снести, а на этом месте построить многоэтажные дома.
– Это история нашего города, края, тех людей и народов, которые здесь жили и живут по сей день. Поэтому надо разобраться в этом вопросе. И ещё мы обеспокоены тем, что во дворах грязно и мусор разбросан. За чистотой никто не смотрит. Когда у нас уже около мусорных баков будет порядок. А в районе рынка вообще не проедешь, – сказал Солодилов.
Поднимались вопросы строительства общественных туалетов, разбивки сквера АНК на пустующем месте после сноса здания БТИ в районе Московского рынка, ремонта дорог на окраинах города.
На что Нурдильда Ораз ответил, что вопросы не в его компетенции, и поэтому он их будет доводить до руководства.
– В стороне не будем стоять. Поэтому попробуем обсудить и решить не только с акимом города, но и с акимом области, который курирует все. Обязательно я буду часто встречаться с ассамблейцами, потому что есть проблемные вопросы, моменты, которые связаны с финансированием, патриотизмом. В ходе своей компетенции постараюсь находить рычаги решения этих проблем. Если в моей компетенции – буду обращаться в вышестоящие инстанции. Надеюсь, тесно будем работать с каждым культурным центром, получится в тандеме сработаться – решим насущные проблемы, – подчеркнул новый руководитель.
Также Нурдильда Ораз предложил проводить встречи в таком формате, чтобы легче было выявить проблемы и решить их сообща.
Оксана КАТКОВА, фото автора
