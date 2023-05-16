В фонде ответили на предложение возвращать казахстанцам половину взносов ОСМС
Мажилисмен предложил возвращать 50% взносов ОСМС, если человек ни разу за год не обратился к врачу.
Иллюстративное фото из архива «МГ»
15 мая мажилисмен от партии ОСДП Асхат Рахимжанов в своём депутатском запросе попросил раскрыть информацию о заработных платах и размерах премий сотрудников фонда социального медицинского страхования.
— При сумме максимально допустимого взноса 14 тысяч тенге в месяц казахстанцы в год оплачивают около 170 тысяч тенге, вне зависимости от того, болеют они или нет. А если они изредка и болеют, то, чтобы не терять времени в бюрократических проволочках государственных поликлиник, они предпочитают обращаться к частным врачам, — сказал Рахимжанов.
Он предложил возмещать 50% расходов на ОСМС тем казахстанцам, которые в течение года ни разу не обращались к врачам.
16 мая в пресс-службе Фонда ответили, что такой подход приведёт к мотивации населения не обращаться за медицинской помощью даже при болезни, чтобы вернуть часть своих средств.
— В результате возникает риск увеличения острых, хронических и социально значимых заболеваний, ухудшение состояния здоровья населения. Кроме того, лечение тяжёлых заболеваний и состояний гарантированы государством, а это создаст дополнительную нагрузку на госбюджет и потребует увеличения прямых налогов. В международном опыте такие подходы не применяются, — отметили в ФСМС.
При этом ещё в прошлом году премьер подверг критике ФСМС в части того, что расходы государства на медицину составляют почти 3% к ВВП. Тогда он говорил, что необходимо постепенно уйти от администрирования государственных средств и сосредоточиться на вопросах развития страховой медицины и поиске дополнительных источников финансирования.
