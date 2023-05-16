— Территория, на которых традиционно паслись сайгаки, уменьшаются. К примеру, в ЗКО земли запаса были сокращены за последние 15 лет более чем в два раза путём увеличения площадей сельхозназначения. В связи с тем, что сайгакам характерно возвращение на постоянные места обитания, сейчас происходит их усиленная концентрация на пастбищах и посевных площадях крестьянских хозяйств, — объяснили в ведомстве.В Бокейординский резерват, созданный в прошлом году, не передали около 120 тысяч гектаров земли – основных естественных мест окота 90% сайгаков Уральской популяции. Поэтому министерство направило письмо в акимат ЗКО для рассмотрения вопроса о передаче в Бокейординский резерват этих 120 тысяч гектаров земель сельских округов Борсы, Жаксыбай и Таловка Жанибекского района. Ведомство в свою очередь для сбережения сельскохозяйственных культур установило чучела, отпугивающие сайгаков, чтобы они оставались на территории резервата. Для парнокопытных также планируют установить скважины для водопоя. Также в министерстве вновь предложили разработать методику расчёта ущерба за испорченные сайгаками посев.
