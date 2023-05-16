В Бокейординский резерват просят передать часть земель сельских округов Борсы, Жаксыбай и Таловка. В ЗКО численность сайгаков достигла 800 тысяч голов. Как будут решать проблему фермеров? Фото из архива «МГ» В Минэкологии сообщили, что по оценочным данным, что общая численность сайгаков в республике превышает два миллиона особей. Уральская популяция составляет свыше 1,2 миллионов особей. С учётом окота к концу года уральская популяция может вырасти до 1,6 миллионов особей. При этом с ростом численности усиливается конкуренция сайгаков с сельскохозяйственными животными за пастбища и водопои.
— Территория, на которых традиционно паслись сайгаки, уменьшаются. К примеру, в ЗКО земли запаса были сокращены за последние 15 лет более чем в два раза путём увеличения площадей сельхозназначения. В связи с тем, что сайгакам характерно возвращение на постоянные места обитания, сейчас происходит их усиленная концентрация на пастбищах и посевных площадях крестьянских хозяйств, — объяснили в ведомстве.
В Бокейординский резерват, созданный в прошлом году, не передали около 120 тысяч гектаров земли – основных естественных мест окота 90% сайгаков Уральской популяции. Поэтому министерство направило письмо в акимат ЗКО для рассмотрения вопроса о передаче в Бокейординский резерват этих 120 тысяч гектаров земель сельских округов Борсы, Жаксыбай и Таловка Жанибекского района. Ведомство в свою очередь для сбережения сельскохозяйственных культур установило чучела, отпугивающие сайгаков, чтобы они оставались на территории резервата. Для парнокопытных также планируют установить скважины для водопоя. Также в министерстве вновь предложили разработать методику расчёта ущерба за испорченные сайгаками посев.