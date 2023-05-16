— Мужчина похитил четыре миллиона тенге и золотые женские серьги, кольцо и цепочку. Подозреваемого задержали, однако часть похищенного он уже успел сбыть на рынке, — рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Злоумышленник воспользовался отсутствием дома хозяев. Он выдавил маленькое окно в подсобном помещении и проник в жилище.Ведётся досудебное расследование. Подозреваемому грозит до семи лет заключения.