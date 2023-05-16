— Исторически выход из школы всегда был на улицу Самарская, там оборудована пешеходная зона и проезжая часть. Мы обращались в отдел образования Уральска, нам ответили, что этот вход является парадным. И закрытие калитки повлечёт за собой недовольство со стороны родителей и учеников, — рассказал житель многоэтажки.

Фото предоставлено очевидцем Об инциденте редакции «МГ» рассказали очевидцы. Ребёнка на велосипеде сбили близ школы №1. В пресс-службе управления здравоохранения рассказали, что мальчика 2011 года рождения доставили в больницу с сотрясением головного мозга и ушибом бедра. Он получает лечение. Как отмечают жители, ДТП произошло из-за того, что ворота школы выходят на проезжую часть. Более того, авария эта далеко не первая на этом участке.В отделе образования рассказали, что в курсе ситуации. Поэтому вопросы об установке освещения, пешеходных переходов и «лежачих полицейских» передают в отдел ЖКХ Уральска. Конкретно в случае школы №1 на пересечении улиц Жунисова и Пугачева просят установить пешеходный переход и создать искусственную неровность, чтобы водители были вынуждены сбавлять скорость.