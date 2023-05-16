Правоохранители возбудили уголовное дело.  Ученика избили в школьном туалете в Атырау Иллюстративное фото из архива «МГ» Как сообщили в управлении координации занятости и социальных программ, в учреждении находятся 55 детей от четырёх до 18 лет с диагнозами ДЦП, синдром Дауна и другими. У 28 из них есть родители. 27 апреля в прокуратуру Актобе поступило сообщение о том, что в этом центре работники избивают детей.
— В связи с этим сотрудники прокуратуры выехали в данное учреждение вместе с представителями органа опеки и попечительства, управления координации занятости по Актюбинской области, сотрудниками полиции и медицинскими работниками. Изучив записи с камер видеонаблюдения, установили факт избиения детей. Возбуждено уголовное дело и направлено для расследования в управление полиции Актобе, — сообщили в прокуратуре Актюбинской области.
Стоит отметить, что в прошлом году за неоднократные нанесения побоев воспитанникам осудили четырёх санитаров этого же центра. Все они отдалились условным сроком.