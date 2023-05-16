На организацию работы ветслужб выделяют недостаточно денег. Конкретного решения этой проблемы у Минэкологии нет, передаёт Informburo.kz.
Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова признала, что спустя год после принятия закона об ответственном обращении с животными его нормы не исполняются почти во всех регионах страны.
14 мая в трёх городах Казахстана люди вышли на митинги
против саботажа закона об ответственном обращении с животными. Они требовали обратить внимание на проблемы регулирования численности бродячих животных, жестокого обращения и нарушений закона.
В кулуарах правительства Зульфия Сулейменова уточнила, что министерство экологии по закону занимается лишь координацией деятельности по формированию политики.
— Есть вопросы, в том числе и у зоозащитных организаций. Мы с ними тесно работаем. Но за организацию работы отвечает местный исполнительный орган (акимат). Мы конкретно по бродячим собакам вопрос поднимали, запрашивали, какие бюджеты и инфраструктура имеются у местных исполнительных органов. Вынуждены констатировать факт, что на сегодня не заложено достаточно средств на организацию приютов и пунктов временного содержания, к сожалению, – сказала министр.
По её словам, в стране сейчас только четыре государственных приюта, необходимо открыть ещё 69. Для исполнения закона была предусмотрена отдельная статья в местном бюджете. Однако местные исполнительные органы не выделяют средства, акиматы не ведут достаточную работу по созданию инфраструктуры.
Журналисты спросили, как в таком случае будут решать вопрос с акиматами.
— Мы поднимаем вопрос по усилению надзора и контроля. Здесь работа ведётся в том числе с компетентными органами. У Минэкологии нет здесь надзорной функции. Средства необходимо изыскивать в местных бюджетах. Но в то, как распределять местный бюджет, Минэкологии не лезет, – добавила Зульфия Сулейменова.
Она отметила, что во всех областях разная ситуация. По её мнению, в Алматы и Костанае всё относительно нормально. Но в Улытауской области нет ни одного приюта, ни одного пункта временного содержания.
— Есть понимание, что это очень важно. Для обеспечения реализации этого закона необходимо заложить средства. Законодательство не запрещает привлечение спонсорских средств. В этой части мы готовы оказать местным исполнительным органам содействие в поиске спонсоров, – заключила министр.
В феврале 2022 года вступил в силу закон об ответственном обращении с животными, а в июле – подзаконные акты, регламентирующие отлов, вакцинацию, стерилизацию и выпуск безнадзорных животных в их места обитания. Однако алгоритмы не соблюдаются. К примеру, стало известно, что в Акмолинской области занимаются лишь умерщвлением бездомных собак. Лот на содержание и кормление животных ещё даже не разыграли.
