– В связи с чем бесплатные стоматологические услуги детям и беременным женщинам будут приостановлены. Все стоматологические услуги для детей будут проводится только на платной основе. Надеемся на понимание! По всем вопросам обращаться ФСМС Уральска, ЗКО по номеру 1406, — говорится в рассылаемом сообщении.

дети до 18 лет,

беременные женщины,

участники ВОВ,

инвалиды 1, 2, 3 и 4 групп,

многодетные мамы, награждённые подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»,

получатели адресной социальной помощи,

пенсионеры по возрасту,

больные инфекционными, социально значимыми заболеваниями.

Иллюстративное фото из архива «МГ» На протяжении нескольких дней уральцы пересылают друг другу сообщение, в котором говорится, что с первого июня будет расторгнут договор с Фондом социального медицинского страхования на стоматологические услуги для детей до 18 лет и беременных женщина.Однако в западноказахстанском филиале фонда поспешили успокоить встревоженных уральцев и опровергли эту информацию. Экстренную стоматологическую помощь по-прежнему могут получить бесплатно:Также в ведомстве добавили, что такую информацию мог распространить среди своих пациентов один поставщик услуг, который добровольно расторг договор с филиалом.