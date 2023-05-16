Информацию о платных стоматологических услугах детям прокомментировали в ФСМС по ЗКО
Авторы рассылки заявили, что с первого июня стоматологические услуги для детей беременных будут платные, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива «МГ»
На протяжении нескольких дней уральцы пересылают друг другу сообщение, в котором говорится, что с первого июня будет расторгнут договор с Фондом социального медицинского страхования на стоматологические услуги для детей до 18 лет и беременных женщина.
– В связи с чем бесплатные стоматологические услуги детям и беременным женщинам будут приостановлены. Все стоматологические услуги для детей будут проводится только на платной основе. Надеемся на понимание! По всем вопросам обращаться ФСМС Уральска, ЗКО по номеру 1406, — говорится в рассылаемом сообщении.
Однако в западноказахстанском филиале фонда поспешили успокоить встревоженных уральцев и опровергли эту информацию. Экстренную стоматологическую помощь по-прежнему могут получить бесплатно:
дети до 18 лет,
беременные женщины,
участники ВОВ,
инвалиды 1, 2, 3 и 4 групп,
многодетные мамы, награждённые подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»,
Также в ведомстве добавили, что такую информацию мог распространить среди своих пациентов один поставщик услуг, который добровольно расторг договор с филиалом.
