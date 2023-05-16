Выделенных на этот год 400 млн тенге клубу катастрофически не хватает, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Фото Медета Медресова
У жителей ЗКО были и остаются вопросы к финансированию футбольного клуба «Акжайык». В прошлом году на содержание клуба из бюджета выделили без малых 1,3 миллиарда тенге.
Как выяснилось, народные избранники задаются теми же вопросами. Так, председатель комиссии по социально–культурным вопросам областного маслихата ЗКО Борис Лаврентьев на своей странице в Facebook
опубликовал пост, в котором попросил клуб быть прозрачнее. По его словам, прошло рассмотрение жалобы родителей ФК «Ақжайық» с участием замруководителя управления физической культуры и спорта, замруководителя управления финансов ЗКО, учредителя ТОО DAT (в 2022 году выиграла конкурс и выполняла услуги по привлечению ФК и спортсменов области к участию в чемпионатах республики)
SPORT и ТОО «ФЦ «Ақжайық», председателя федерации по футболу в ЗКО Капакова, инициативной группы родителей и депутатов областного маслихата.
— Ситуация, конечно, не однозначная, много осталось нераскрытых вопросов. Деньги, выделенные с бюджета области в сумме 400 миллионов тенге на 2023 год, которые уже разыграны и определён единственный поставщик в лице ТОО «ФЦ Ақжайық». (...) Но клуб утверждает, что им денег не хватает, без подтверждения цифр, по расходам, которые они озвучили, суммы бешенные, — пишет Лаврентьев.
Депутат также пожаловался, что поведение самого учредителя Кауиевой оставляет желать лучшего — «очень грубо разговаривала с депутатами, такого поведения он ещё не видел».
— Подводя итоги встречи, можно сказать, что на деятельность частного клуба, начиная с 2019 года выделено свыше 4 млрд тенге, но по прозрачности использования средств, вызывает много вопросов. Поэтому депутатами на расширенном заседании принято решение и направлено письмо в ревизионную комиссию ЗКО о проведении внеплановой проверки в управление физической культуры и спорта в отношении футбольного клуба «Ақжайық». (...) Дети однозначно должны принимать участие в соревнованиях согласно календарному плану мероприятий, на которые подписался ФК «Ақжайық» заключив договор государственных закупок до конца 2023 года, — говорит Борис Лаврентьев и рекомендовал клубу «стать прозрачным и раскрыть все свои затраты официально».
Как отмечает председатель комиссии, беспокойство вызывает плачевное состояние здания и футбольного поля, переданного клубу в доверительное управление, и по мнению «многих депутатов», их следует вернуть в государственную собственность.
К слову, подобные вещи уже происходили в ЗКО. Так в 2018 году АО «ЗапКазРЭК» передали в доверительное управление. Энергетическая компания «Qazaq Energy» по договору должна была сделать реконструкцию электросетей, которые на тот момент были изношены на 90%. Три года спустя изношенные электросети вернули в коммунальную собственность
, за государственные деньги приобрели технику для предприятия и сделали ремонт сетей на 170 миллионов тенге.
Аналогичная ситуация была с ТОО «Батыс су арнасы»,
которая так же вернулась в коммунальную собственность с долгами более 240 миллионов тенге и еще с бОльшим износом инженерных сетей.
Нельзя не отметить и уральский аэропорт, который уже много лет находится в частной собственности. При этом государство выделило миллиарды тенге на реконструкцию взлетно-посадочной полосы (после чего ВПП перешла в госсобственность)
. А позже за средства
КПО б.в. был реконструирован терминал аэропорта, правда, по заверению властей, владелец аэропорта должен вернуть средства недропользователю в течение нескольких лет.
