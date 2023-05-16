– У нас семейный бизнес ИП «Томирис», которому 3,5 года. В нашем крестьянском хозяйстве коровы, овцы, лошади, мои родители в Актау держат верблюдов. Производим мы различную продукцию из молока, разнообразные виды сыров, курта. Например, со шпинатом, свёклой и даже очень вкусные и полезные продукты из верблюжьего молока. Реализуем нашу продукцию, как в посёлке, так и в Уральске. В скором времени будем открывать магазин, – поделилась Жумагул.

– На сегодня существует несколько программ для развития бизнеса. Это получение грантов до 5 миллионов и до 10 миллионов. Государство акцентирует свое внимание на развитии производства, – сказала председатель СДЖ.

Участницы Теректинского, Казталовского, Байтерек, Акжайыкского и Жангалинского районов продемонстрировали элементы успешного бизнеса, презентовали свою продукцию, показали творческие и хозяйственные навыки современной сельской женщины, знание традиций и культуры. По окончании мероприятия компетентное жюри подвело итоги конкурса. Все участницы получили денежное вознаграждение, цветы и памятные подарки, а Гран-при вручили Жумагул Хайнешовой из Теректинского района, село Подстепное.По словам председателя Совета деловых женщин Ляны Турсыновой, ни один бизнес в сельской местности не обходится без поддержки государства. В основном, это женщины-стартаповцы, которые пользовались государственными грантами для открытия и дальнейшего развития своего бизнеса, имеющие в данный момент определенный успех.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.