По данным «Казгидромета», 17 мая на юге и юго-востоке ЗКО ожидается гроза. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Гроза и ветер ожидаются в ЗКО По республике ожидается понижение температурного фона.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +21..+23 градусов, ночью похолодает до +11..+13 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Атырау будет дождь. Днём будет +16..+18 градусов, ночью +12..+14 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют дождь. Днём ожидается до +16..+18 градусов. Ночью похолодает до +11..+13 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Актау — дождь. Днём столбики термометра покажут +16..+18 градусов, ночью опустятся до +11..+13 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +29..+31 градусов, ночью похолодает до +14..+16 градусов. Ветер до 5 метров в секунду
