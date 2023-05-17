— При проверке установлен 36-летний житель Алматы, который оказал неповиновение законному требованию сотрудников при доставлении в комнату полиции. В отношении правонарушителя составлены сразу три административных материала, — сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

Иллюстративное фото с сайта Pixabey С жалобой на пассажира в транспортную полицию обратился представитель авиакомпании FlyArystan. Во время регистрации на рейс в столичном аэропорту мужчина вёл себя неадекватно и нецензурно выражался.За нахождение в нетрезвом виде ему выписали штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге). А наказание за брань (мелкое хулиганство) и неповиновение стражам порядка определит суд.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.