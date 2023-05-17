Он продлится до 23 июня.
Иллюстративное фото из архива «МГ»
В Алматы началось плановое массовое комплектование в государственные детские сады на сайте balabaqsha.bilimalmaty.kz. В этом году планируют принять около 13 тысяч детей.
В первую очередь места распределят среди:
детей военнослужащих,
детей родителей, трудящихся в специальных организациях,
детей с инвалидностью и особыми образовательными потребностями,
детей из многодетных семей,
детей-сирот,
детей педагогов,
детей, подошедшие в очереди.
С 16 по 18 мая распределяют места в коррекционные организации для детей 2021, 2020, 2019, 2018 годов рождения, чья очередь подошла. Оставшиеся места будут доступны для всех 19 мая в 6:57.
— Во время комплектования мест первоочерёдникам на номер телефона родителя или опекуна ребёнка придёт уведомление о подошедшей очереди. После получения уведомления у родителя или опекуна есть три приоритетных рабочих дня, чтобы получить направление в детский сад. Полученное направление необходимо предоставить в дошкольную организацию в течение пяти рабочих дней. По истечении этого времени направление аннулируется. При этом очередь ребёнка пойдёт в стоп-лист на 10 дней: в этот период он не может участвовать в распределении свободных мест. Через 10 дней очередь ребёнка восстановится. Отметим, что процесс распределения мест полностью автоматизирован, — проинструктировали в акимате Алматы.
Далее начнётся комплектование в детские сады общего типа:
Для детей 2021 года рождения – 22 мая будут доступны места для внеочерёдников и первоочерёдников с 7:00 23-25 мая. Оставшиеся места будут доступны для всех очередников 26 мая в 6:57.
Для детей 2021 года рождения – 12 июня будут доступны места для внеочерёдников и первоочерёдников с 7:00 13-15 июня. Оставшиеся места будут доступны для всех очередников 16 июня с 6:57.
Для детей 2020 года рождения – 29 мая будут доступны места для внеочерёдников и первоочерёдников с 7:00 с 30 мая по 1 июня. Оставшиеся места будут доступны для всех очередников 2 июня в 6:57.
Для детей 2020 года рождения – 19 июня будут доступны места для внеочерёдников и первоочерёдников с 7:00 20-22 июня. Оставшиеся места будут доступны для всех очередников 23 июня с 6:57.
Пятого июня для детей 2019 и 2018 годов рождения (очерёдников и первоочерёдников) места будут доступны с 7:00 6-8 июня. Оставшиеся места будут доступны для всех очередников 9 июня с 6:57.
То есть дошкольные организации размещают свободные места по понедельникам. Во вторник, среду и четверг они становятся доступны для внеочерёдников и первоочерёдников. В пятницу с 6:57 утра оставшиеся свободные места становятся доступны для всей очереди.
Свободные места можно посмотреть по ссылке, пошаговую инструкцию по этой ссылке.
По всем вопросам можно обратиться в Call-center по номерам: 1308, +7 (727) 338-33-88.
