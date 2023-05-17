Наказание для него определит суд. Мужчина попал под поезд в ЗКО Иллюстративное фото из архива «МГ» Инцидент произошёл 13 мая на перегоне Аксенгир — Шамалган. На видео попало, как неизвестный кидает камни в поезд. Машинист применил экстренное торможение. Изначально автор видео и комментаторы решили, что хулиганство совершил подросток. Однако полиция установила 34-летнего подозреваемого, жителя Алматинской области.
— В линейное управление полиции на станции Алматы-1 поступило сообщение о том, что машинист грузового поезда совершил экстренное торможение из-за нахождения человека на железнодорожных путях, тем самым предотвратил наезд на человека. Кроме того, правонарушитель, переходив переезд, бросил камни на проходящий грузовой поезд, после убежал, — рассказали в Polisia.kz.
На мужчину составили два административных материала: за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах и за мелкое хулиганство. Районный суд примет решение. Максимум, что ему грозит — небольшой штраф и административный арест до 10 суток. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.