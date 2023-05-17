До начала следующего отопительного сезона в мегаполисе реконструируют 11,1 километр теплосетей. Когда появится горячая вода в центре Уральска Иллюстративное фото из архива «МГ» Специалисты заменят давно отработавшие свой 25-летний срок службы трубы на «предизолированные». Они рассчитаны на 30 и более лет эксплуатации. Реконструкция, предусматривающая вскрытие дороги с последующим полным её восстановлением пройдёт на улицах:
  • Богенбай батыра от улицы Байтурсынова до улицы Наурызбай батыра;
  • Райымбека, северная сторона от улицы Галилея до улицы Казакова;
  • Казакова с переходом на Бродского от проспекта Райымбека до северной стороны проспекта Рыскулова;
  • севернее Шаляпина от улицы Саина до улицы Момышулы;
  • Кажымукана от насосной станции №2 ЮВРК до проспекта Достык;
  • западнее Саина от проспекта Улугбека до улицы Шаляпина;
  • Ескараева от улицы Розыбакиева до проспекта Гагарина;
  • Гагарина от улицы Ескараева до улицы Ходжанова;
  • Ходжанова от проспекта Гагарина до ЦТРП;
  • Дунентаева от жилого дома 53 до 2б;
  • Есенова от улицы Расковой до улицы Колпаковского и далее по улице Колпаковского до школы-лицея №143;
  • Казыбек би от улицы Валиханова до улицы Абдуллиных;
  • Ганди восточней улицы Козыбаева через улицу Западный Желтоксан до ЮВРК;
  • восточнее Козыбаева ниже улицы Серикова до улицы Мукатаева.
Реконструкцию начнут сразу после завершения их испытаний и регламентных работ. Горячее водоснабжение будет максимально сохранено.