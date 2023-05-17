- Богенбай батыра от улицы Байтурсынова до улицы Наурызбай батыра;
- Райымбека, северная сторона от улицы Галилея до улицы Казакова;
- Казакова с переходом на Бродского от проспекта Райымбека до северной стороны проспекта Рыскулова;
- севернее Шаляпина от улицы Саина до улицы Момышулы;
- Кажымукана от насосной станции №2 ЮВРК до проспекта Достык;
- западнее Саина от проспекта Улугбека до улицы Шаляпина;
- Ескараева от улицы Розыбакиева до проспекта Гагарина;
- Гагарина от улицы Ескараева до улицы Ходжанова;
- Ходжанова от проспекта Гагарина до ЦТРП;
- Дунентаева от жилого дома 53 до 2б;
- Есенова от улицы Расковой до улицы Колпаковского и далее по улице Колпаковского до школы-лицея №143;
- Казыбек би от улицы Валиханова до улицы Абдуллиных;
- Ганди восточней улицы Козыбаева через улицу Западный Желтоксан до ЮВРК;
- восточнее Козыбаева ниже улицы Серикова до улицы Мукатаева.
