— Вам будет предоставлен электронный калькулятор на самом компьютере по математике, математической грамотности, физике, информатике, географии, биологии. Также на экранах компьютеров будут доступны таблицы Менделеева и растворимости солей, ряд Бекетова. По желанию выпускников мы сами предоставим бумажную версию таблиц, — написал Емелбаев.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев на своей странице внапомнил, что на ЕНТ запрещено приносить с собой всё, кроме удостоверения личности, ручки, воды и шоколадаЕНТ для участия в конкурсе на присуждение государственного образовательного гранта проходит с 16 мая по пятое июля. В этом году всем абитуриентам предоставили возможность сдать основное ЕНТ дважды и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.