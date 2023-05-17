— Вам будет предоставлен электронный калькулятор на самом компьютере по математике, математической грамотности, физике, информатике, географии, биологии. Также на экранах компьютеров будут доступны таблицы Менделеева и растворимости солей, ряд Бекетова. По желанию выпускников мы сами предоставим бумажную версию таблиц, — написал Емелбаев.ЕНТ для участия в конкурсе на присуждение государственного образовательного гранта проходит с 16 мая по пятое июля. В этом году всем абитуриентам предоставили возможность сдать основное ЕНТ дважды и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом.
