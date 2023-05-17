— На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, где изъяла огнестрельные гильзы. В ходе проверки установлено, что в Мангистаускую областную больницу пострадавшие с огнестрельным ранением не обращались, — рассказали в Polisia.kz.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Вызов в 102 поступил в 00:37. Жители сообщили полицейским, что слышали звуки выстрелов в 16-м микрорайоне.Факт зарегистрировали по статье 293 УК РК — хулиганство с применением оружия.