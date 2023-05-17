«Казгидромет» опубликовал консультативный прогноз погоды на лето 2023 года. На большей части республики температура ожидается выше нормы. В северо-западной и северо-восточной половине Казахстана возможно колебание температуры воздуха днём от +30..+38 градусов до +15..+20 градусов. В то же время в юго-западной половине республики в отдельные дни столбики термометров могут достигать отметки +40..+45 градусов. Жаркие дни будут сменятся прохладными днями с проливными дождями, грозами и шквалистым ветром., средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2 градусов на большей части республики, около нормы – на севере, северо-востоке, востоке, юго-востоке страны.на большей части Казахстана средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы, в южных регионах страны - выше нормы на один градус.ожидается жарким на большей части страны, температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1-2 градуса и лишь в северо-западной половине республики ожидается около нормы. В целом летом на большей части республики ожидается дефицит осадков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.