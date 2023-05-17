Оба погибших — граждане Узбекистана, передаёт портал «Мой ГОРОД» Два человека погибли и четыре пострадали в ДТП в Актюбинской области Фото с сайта POLISIA.KZ Авария произошла 16 мая 824-м километре трассы Самара – Шымкент на территории Актюбинской области. Столкнулись Toyota RAV-4 и Chevrolet Lacetti.
— Водитель и пассажир Chevrolet, граждане Узбекистана, погибли на месте происшествия. Трое пассажиров Chevrolet и семейная пара с пятилетним ребёнком из Toyota госпитализированы в медицинское учреждение, — сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.
Полиция проводит расследование. Два человека погибли и четыре пострадали в ДТП в Актюбинской области Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.