— После первого тура мы проводили мониторинг на предмет выплода личинок. Учитывая то, что город является туристическим, наша задача не допустить возможного распространения заболеваний, переносчиками которых являются комары. Фактов заражения малярией или другими заболеваниями не зафиксировано, — сказала глава ведомства Лариса Ролдугина.

Фото из архива «МГ» Жители Конаева сетуют на комаров, агрессивно кусающихся. В пресс-службе управления санитарно-эпидемиологического контроля города рассказали, что комары всегда появляются в городе с наступлением жары. В этом году обработку водоёмом против кровососущих начали раньше.В отделе ЖКХ добавили, что обработку проводят также на улицах, в парках и скверах. КСК также обрабатывают подвалы многоквартирных домов.