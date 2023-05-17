— После первого тура мы проводили мониторинг на предмет выплода личинок. Учитывая то, что город является туристическим, наша задача не допустить возможного распространения заболеваний, переносчиками которых являются комары. Фактов заражения малярией или другими заболеваниями не зафиксировано, — сказала глава ведомства Лариса Ролдугина.В отделе ЖКХ добавили, что обработку проводят также на улицах, в парках и скверах. КСК также обрабатывают подвалы многоквартирных домов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
