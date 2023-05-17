— Оправившись от пережитого, женщина обратилась в полицию. Сразу же объявлены оперативно-розыскные мероприятия. В ходе проведения следственных действий среди 15 представленных фигурантов женщина указала на мужчину 1971 года рождения, — сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Инцидент произошёл утром в районе «Омеговского» моста. На 30-летнюю жительницу набросился мужчина, повалил её на землю и угрожая, снял с женщины золотые серьги, кольца, а также отобрал телефон. Сумма ущерба составила 550 тысяч тенге.Подозреваемый взят под стражу. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.